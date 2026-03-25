Wo Menschen in Lebenskrisen im Erzgebirge Rat und Hilfe finden

Stollberg
Ein neues Angebot, um etwa besonders belastende Lebenssituationen oder leichte depressive Phasen meistern zu können, gibt es ab sofort im Raum Stollberg. Damit es nicht noch schlimmer kommt.
Coaching, Mediation, Training, Beratung und Konfliktberatung: Das sind einige Begriffe, mit denen Katharina Radecker ihr Angebot beschreibt. Mit diesem wendet sich die 37-Jährige, die in Chemnitz ihren Bachelor in Psychologie absolvierte und anschließend verschiedene Weiterbildungen etwa zur Mediatorin und mentalen Ersthelferin absolvierte,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.