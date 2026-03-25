Wo Menschen in Lebenskrisen im Erzgebirge Rat und Hilfe finden

Ein neues Angebot, um etwa besonders belastende Lebenssituationen oder leichte depressive Phasen meistern zu können, gibt es ab sofort im Raum Stollberg. Damit es nicht noch schlimmer kommt.

Coaching, Mediation, Training, Beratung und Konfliktberatung: Das sind einige Begriffe, mit denen Katharina Radecker ihr Angebot beschreibt. Mit diesem wendet sich die 37-Jährige, die in Chemnitz ihren Bachelor in Psychologie absolvierte und anschließend verschiedene Weiterbildungen etwa zur Mediatorin und mentalen Ersthelferin absolvierte,... Coaching, Mediation, Training, Beratung und Konfliktberatung: Das sind einige Begriffe, mit denen Katharina Radecker ihr Angebot beschreibt. Mit diesem wendet sich die 37-Jährige, die in Chemnitz ihren Bachelor in Psychologie absolvierte und anschließend verschiedene Weiterbildungen etwa zur Mediatorin und mentalen Ersthelferin absolvierte,...