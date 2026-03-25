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Katharina Radecker bietet Coaching, Mediation, Training und Konfliktberatung an.
Katharina Radecker bietet Coaching, Mediation, Training und Konfliktberatung an. Foto: Ralf Wendland
Ein Raum im Cowork Erzgebirge in Stollberg, den Katharina Radecker für die Gespräche nutzt.
Ein Raum im Cowork Erzgebirge in Stollberg, den Katharina Radecker für die Gespräche nutzt. Foto: Ralf Wendland
Figuren, Steine oder Seile: Unter anderem mit solchen Materialien arbeitet die Coachin mit Menschen in der Lebenskrise.
Figuren, Steine oder Seile: Unter anderem mit solchen Materialien arbeitet die Coachin mit Menschen in der Lebenskrise. Foto: Ralf Wendland
Katharina Radecker bietet Coaching, Mediation, Training und Konfliktberatung an.
Katharina Radecker bietet Coaching, Mediation, Training und Konfliktberatung an. Foto: Ralf Wendland
Ein Raum im Cowork Erzgebirge in Stollberg, den Katharina Radecker für die Gespräche nutzt.
Ein Raum im Cowork Erzgebirge in Stollberg, den Katharina Radecker für die Gespräche nutzt. Foto: Ralf Wendland
Figuren, Steine oder Seile: Unter anderem mit solchen Materialien arbeitet die Coachin mit Menschen in der Lebenskrise.
Figuren, Steine oder Seile: Unter anderem mit solchen Materialien arbeitet die Coachin mit Menschen in der Lebenskrise. Foto: Ralf Wendland
Stollberg
Wo Menschen in Lebenskrisen im Erzgebirge Rat und Hilfe finden
Redakteur
Von Katrin Hofmann
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Ein neues Angebot, um etwa besonders belastende Lebenssituationen oder leichte depressive Phasen meistern zu können, gibt es ab sofort im Raum Stollberg. Damit es nicht noch schlimmer kommt.

Coaching, Mediation, Training, Beratung und Konfliktberatung: Das sind einige Begriffe, mit denen Katharina Radecker ihr Angebot beschreibt. Mit diesem wendet sich die 37-Jährige, die in Chemnitz ihren Bachelor in Psychologie absolvierte und anschließend verschiedene Weiterbildungen etwa zur Mediatorin und mentalen Ersthelferin absolvierte,...
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