Wohnungsbrand in Stollberg: Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Stollberg.

In einem Wohnhaus in der Albrecht-Dürer-Straße ist am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei mindestens vier Hausbewohner verletzt. Ein 29-jähriger Mieter erlitt Brandverletzungen udn eine Rauchgasvergiftung. Drei weitere Bewohner im Alter von 58, 71 und 83 Jahren wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort behandelte der Rettungsdienst weitere Bewohner und der Einsatz dauert noch an.