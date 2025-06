Zirkus gastiert nach zehn Jahren wieder in Stollberg

Im Bürgerpark grüßt derzeit ein Zirkuszelt: Der Circus Paul Busch ist nach langer Zeit wieder da. Für das Unternehmen eine herausfordernde Zeit.

Nach zehn Jahren ist der Circus Paul Busch am Wochenende wieder in Stollberg zu Gast. Damals hatten die Zirkusleute ihre Zelte auf dem Schillerplatz aufgeschlagen, allerdings wurde dieser seitdem asphaltiert, was nicht angenehm für die Tiere wäre. Aus diesem Grund wich man diesmal auf den kleineren Bürgerpark aus. Angereist sind die 25...