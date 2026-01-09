Zwei Frauen bei Unfall im Erzgebirge verletzt

In Oelsnitz prallten zwei Autos zusammen, als eine Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt missachtete. Was geschah genau?

Zwei Frauen sind am Donnerstagnachmittag in Oelsnitz in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Das meldete die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag. Was war passiert? Laut Polizeibericht wollte eine 39-jährige Frau gegen 14.30 Uhr mit ihrem Mercedes von der Hofjägergasse nach links auf die Untere Hauptstraße abbiegen. Dabei missachtete sie die...