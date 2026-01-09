MENÜ
Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in Oelsnitz gerufen.
Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in Oelsnitz gerufen. Bild: Symbolfoto: S. Stache/dpa
Stollberg
Zwei Frauen bei Unfall im Erzgebirge verletzt
Redakteur
Von Holk Dohle
In Oelsnitz prallten zwei Autos zusammen, als eine Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt missachtete. Was geschah genau?

Zwei Frauen sind am Donnerstagnachmittag in Oelsnitz in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Das meldete die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag. Was war passiert? Laut Polizeibericht wollte eine 39-jährige Frau gegen 14.30 Uhr mit ihrem Mercedes von der Hofjägergasse nach links auf die Untere Hauptstraße abbiegen. Dabei missachtete sie die...
