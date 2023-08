Zwönitz: Fahrradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Zwönitz.

Bei einem Verkehrsunfall in Zwönitz hat sich ein Fahrradfahrer am Montag schwer verletzt. Der Pedelec-Fahrer kam vermutlich in Folge eines Fahrfehlers am Nachmittag gegen 17.10 Uhr in der Rathausstraße zu Sturz, wobei er sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand schwere Verletzungen zuzog, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz vom Dienstag. Am Pedelec verzeichnete die Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zudem stand der Mann zum Unfallzeitpunkt offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Der deutsche Staatsangehörige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und erhielt zudem noch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (mb)