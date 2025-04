„14 Jahre sind genug“: Frank Lohr will nicht mehr Bürgermeister in Börnichen sein

Doch für die Wahl in der Erzgebirgsgemeinde gibt es einen Kandidaten. Am 15. Juni steht ein Generationenwechsel an.

Die Würfel sind gefallen. Nach dem Ende der Einreichungsfrist für Wahlvorschläge steht fest, dass sich nur ein Kandidat für den ehrenamtlichen Posten bewirbt. Martin Trinks ist der Vorsitzende des Jugendclubs „Börnschen United", und er will Börnichens neuer Bürgermeister werden.