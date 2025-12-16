17,50 Meter breit: Erzgebirger baut zweiten Riesen-Schwibbogen

Nachdem Rainer Scherzer 2016 einen Mega-Schwibbogen fertiggestellt hatte, widmete sich der Gelenauer nun einem ähnlichen Projekt. Der neue Bogen ist etwas kleiner, bietet aber eine Besonderheit.

Mit seinem mehr als 36 Meter breiten und knapp 20 Meter hohen Schwibbogen, den er 2016 an der Fassade eines ehemaligen Fabrikgebäudes nahe der B 95 in Gelenau fertigstellte, hat Rainer Scherzer bereits Geschichte geschrieben. „Das ist der größte weltweit", sagt der 74-Jährige, der nun ein Projekt von ähnlicher Dimension realisiert hat.