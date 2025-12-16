MENÜ
Für Rainer Scherzer war wichtig, dass man mit dem Auto durch die Schwibbogen hindurch fahren kann.
Für Rainer Scherzer war wichtig, dass man mit dem Auto durch die Schwibbogen hindurch fahren kann. Bild: Andreas Bauer
Mit Einbruch der Dunkelheit beginnen die 14 Kerzen zu leuchten.
Mit Einbruch der Dunkelheit beginnen die 14 Kerzen zu leuchten. Bild: Andreas Bauer
Das ist der fast 37 Meter breite Schwibbogen an der ehemaligen Esda-Fabrik.
Das ist der fast 37 Meter breite Schwibbogen an der ehemaligen Esda-Fabrik. Bild: Andreas Bauer
Zwei große Strohfiguren begrüßen Besucher des Schwibbogens während der kalten Jahreszeit.
Zwei große Strohfiguren begrüßen Besucher des Schwibbogens während der kalten Jahreszeit. Bild: Andreas Bauer
Unweit der Esse, auf der sich das echte Nest befindet, wurde der Storch auf dem Schwibbogen verewigt.
Unweit der Esse, auf der sich das echte Nest befindet, wurde der Storch auf dem Schwibbogen verewigt. Bild: Andreas Bauer
17,50 Meter breit: Erzgebirger baut zweiten Riesen-Schwibbogen
Von Andreas Bauer
Nachdem Rainer Scherzer 2016 einen Mega-Schwibbogen fertiggestellt hatte, widmete sich der Gelenauer nun einem ähnlichen Projekt. Der neue Bogen ist etwas kleiner, bietet aber eine Besonderheit.

Mit seinem mehr als 36 Meter breiten und knapp 20 Meter hohen Schwibbogen, den er 2016 an der Fassade eines ehemaligen Fabrikgebäudes nahe der B 95 in Gelenau fertigstellte, hat Rainer Scherzer bereits Geschichte geschrieben. „Das ist der größte weltweit“, sagt der 74-Jährige, der nun ein Projekt von ähnlicher Dimension realisiert hat.
