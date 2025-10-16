Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  175 Jahre Kirche Grünhainichen: Stummfilm mit Paolo Oreni und Orgelklänge von Bach bis Puhdys

Paolo Oreni ist als Organist international bekannt. Bei seiner Tour durch Europa macht er auch Halt in Grünhainichen.
Paolo Oreni ist als Organist international bekannt. Bei seiner Tour durch Europa macht er auch Halt in Grünhainichen. Bild: Claudia Dohle
Paolo Oreni ist als Organist international bekannt. Bei seiner Tour durch Europa macht er auch Halt in Grünhainichen.
Paolo Oreni ist als Organist international bekannt. Bei seiner Tour durch Europa macht er auch Halt in Grünhainichen. Bild: Claudia Dohle
Zschopau
175 Jahre Kirche Grünhainichen: Stummfilm mit Paolo Oreni und Orgelklänge von Bach bis Puhdys
Von Claudia Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

175 Jahre Kirche Grünhainichen: Vom Stummfilm mit Paolo Oreni bis zu Orgelklängen der Puhdys – eine ganze Woche lang wird gefeiert, musiziert und erinnert. Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Die Kirche in Grünhainichen feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Vor 175 Jahren, am 14. Oktober 1850, wurde das Gotteshaus feierlich eingeweiht. Aus diesem Anlass lädt die Kirchgemeinde vom 18. bis 26. Oktober zu einer Festwoche ein – mit Musik, Geschichte, Filmkunst und einem großen Festgottesdienst zum Abschluss.
