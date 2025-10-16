175 Jahre Kirche Grünhainichen: Stummfilm mit Paolo Oreni und Orgelklänge von Bach bis Puhdys

175 Jahre Kirche Grünhainichen: Vom Stummfilm mit Paolo Oreni bis zu Orgelklängen der Puhdys – eine ganze Woche lang wird gefeiert, musiziert und erinnert. Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Die Kirche in Grünhainichen feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Vor 175 Jahren, am 14. Oktober 1850, wurde das Gotteshaus feierlich eingeweiht. Aus diesem Anlass lädt die Kirchgemeinde vom 18. bis 26. Oktober zu einer Festwoche ein – mit Musik, Geschichte, Filmkunst und einem großen Festgottesdienst zum Abschluss. Die Kirche in Grünhainichen feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Vor 175 Jahren, am 14. Oktober 1850, wurde das Gotteshaus feierlich eingeweiht. Aus diesem Anlass lädt die Kirchgemeinde vom 18. bis 26. Oktober zu einer Festwoche ein – mit Musik, Geschichte, Filmkunst und einem großen Festgottesdienst zum Abschluss.