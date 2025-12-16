25-Cent-Stromtarif: Warum grüner Strom aus Gornau in Zschopau zum Problem wird

Zschopau
Ein günstiger Bürgerstromtarif für 25 Cent pro Kilowattstunde weckt auch in der Motorradstadt Interesse. Doch das günstige Angebot aus dem Gornauer Solarpark ist an eine politische Bedingung geknüpft.
Ein Stromtarif für knapp 25 Cent pro Kilowattstunde – ein Preis, der aktuell deutlich unter vielen marktüblichen Angeboten liegt. In Zeiten steigender Energiekosten wirkt das Angebot aus dem Gornauer Solarpark „Sonnengipfel Kleintirol“ wie ein kleines Geschenk der Energiewende. Kein Wunder also, dass auch in Zschopau Begehrlichkeiten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.