80 Jahre nach dem Krieg im Erzgebirge: Erinnerung und Hoffnung auf Frieden

In Gelenau erinnert eine neue Gedenkstele an die Kriegsopfer. Auf dem Zschopauer Neumarkt fordert eine kleine Gruppe Abrüstung.

80 Jahre nach Kriegsende in Deutschland haben am Donnerstag Erzgebirger bei mehreren Veranstaltungen der Opfer des Zweiten Weltkrieges gedacht. Auf dem Ehrenhain in Gelenau weihte Bürgermeister Knut Schreiter eine Gedenkstele ein. Zudem übergab Ortschronist Olaf Tautenhahn Pfarrerin Rebekka Oesterreich ein Gedenkbuch mit den Namen von 560...