80 Tonnen Stahl für zwei Stunden Spektakel: Zschopau rüstet sich fürs Finale der Enduro-Weltmeisterschaft

Bislang waren für das Motorsport-Highlight im Erzgebirge vor allem organisatorische Aufgaben zu erledigen. Mit dem Aufbau der Tribünen für den Prolog geht die Vorbereitung nun in die heiße Phase.

Ein bisschen in den Fingern juckt es ihm schon. „Die Atmosphäre auf so engem Raum ist beeindruckend“, sagt Uwe Weber, während er mit den Mitarbeitern seiner Gerüstbau-Firma beim Aufbau der Tribünen in der Halle der Klädtke Metallverarbeitung GmbH hilft. Dort sowie im Außengelände des einstigen Hohndorfer MZ-Werks wird am Abend des 17.... Ein bisschen in den Fingern juckt es ihm schon. „Die Atmosphäre auf so engem Raum ist beeindruckend“, sagt Uwe Weber, während er mit den Mitarbeitern seiner Gerüstbau-Firma beim Aufbau der Tribünen in der Halle der Klädtke Metallverarbeitung GmbH hilft. Dort sowie im Außengelände des einstigen Hohndorfer MZ-Werks wird am Abend des 17....