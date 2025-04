Abwasserreinigung in Zschopau teurer: Zweckverband investiert Millionenbetrag

Das Gelände des zentralen Klärwerks in Zschopau gleicht zurzeit einer Baustelle. Herzstück des Projekts ist eine Zentrifuge für die Schlammentwässerung.

Im zentralen Klärwerk in Zschopau behandeltes Abwasser, das in die Zschopau fließt, soll bald weniger Schadstoffe enthalten. Dafür investiert der Abwasserzweckverband (AZV) Zschopau/Gornau momentan mehrere Millionen Euro in neue Anlagen. Speziell geht es um Phosphorverbindungen. Diese wirken wie Dünger und führen zu verstärktem...