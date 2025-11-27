Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim letzten After-Work-Treffen kam Initiatorin Celine Wolf unter anderem mit Thomas Lehnert, Frank John und Nadine Jasansky (von links) ins Gespräch.
Das gemütlich eingerichtete Foyer des Bürgersaals bietet eine passende Kulisse für das Event.
Durch das neue Veranstaltungsformat herrscht mitunter auch während der Woche abends im Bürgersaal.
Zschopau
After Work: So wird der neue Zschopauer Bürgersaal zum abendlichen Treffpunkt
Von Andreas Bauer
Mit einem neuen Veranstaltungsformat will die Motorradstadt Menschen dazu anregen, gemeinsam den Feierabend zu verbringen. Die nächste Gelegenheit steht unter einem besonderen Zeichen.

Nach getaner Arbeit enden die meisten Arbeitstage daheim auf dem Sofa. Das weiß Celine Wolf aus eigener Erfahrung. Weil die Mitarbeiterin der Zschopauer Stadtverwaltung aber gern unter Leuten ist, hat sie sich etwas einfallen lassen. „After Work“ heißt die Veranstaltung, zu der sie einmal pro Monat einlädt. Aus dem Englischen übersetzt,...
