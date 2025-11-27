After Work: So wird der neue Zschopauer Bürgersaal zum abendlichen Treffpunkt

Mit einem neuen Veranstaltungsformat will die Motorradstadt Menschen dazu anregen, gemeinsam den Feierabend zu verbringen. Die nächste Gelegenheit steht unter einem besonderen Zeichen.

Nach getaner Arbeit enden die meisten Arbeitstage daheim auf dem Sofa. Das weiß Celine Wolf aus eigener Erfahrung. Weil die Mitarbeiterin der Zschopauer Stadtverwaltung aber gern unter Leuten ist, hat sie sich etwas einfallen lassen. „After Work“ heißt die Veranstaltung, zu der sie einmal pro Monat einlädt. Aus dem Englischen übersetzt,...