Der im August eröffnete Zschopauer Bürgersaal bietet in dieser Woche weitere Highlights.
Der im August eröffnete Zschopauer Bürgersaal bietet in dieser Woche weitere Highlights. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Alles war grau: Zschopau blickt zurück und zelebriert 35 Jahre Deutsche Einheit
Redakteur
Von Mike Baldauf
Mit dem Dokumentarfilm „Ausgerechnet Bananen“ startet Zschopau in die Feier zum Tag der Deutschen Einheit. Zum Festakt werden die Partnerstädte erwartet – und das neue Zschopauer Bier angestochen.

Ein Filmabend, ein Festakt und viele Begegnungen: Mit einem vielseitigen Programm feiert Zschopau 35 Jahre Deutsche Einheit – und drei Städtepartnerschaften.
