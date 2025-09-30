Alles war grau: Zschopau blickt zurück und zelebriert 35 Jahre Deutsche Einheit

Zschopau
Mit dem Dokumentarfilm „Ausgerechnet Bananen“ startet Zschopau in die Feier zum Tag der Deutschen Einheit. Zum Festakt werden die Partnerstädte erwartet – und das neue Zschopauer Bier angestochen.
Ein Filmabend, ein Festakt und viele Begegnungen: Mit einem vielseitigen Programm feiert Zschopau 35 Jahre Deutsche Einheit – und drei Städtepartnerschaften.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.