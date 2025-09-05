Apfelbaum, Dinowald und Matschstrecke: Kindergarten im Erzgebirge feiert Jubiläum

40 Jahre Kita Spatzennest in Zschopau – Grund zum Feiern und zum Nachdenken. Während Kinder tanzen, lachen und entdecken, blickt das Team mit Sorge auf sinkende Kinderzahlen.

Zwischen Apfelbaum und Matschstrecke, neben Gewächshaus und Dinowald: Wer den Naturgarten der Kindertagesstätte Spatzennest in Zschopau betritt, sieht sofort, wie hier Kinderträume wachsen. Gurken, Paprika und Erdbeeren werden von kleinen Händen gegossen, der Hausmeister erklärt geduldig, wie Pflanzen gedeihen. Auf der Bewegungsbaustelle...