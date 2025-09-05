Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Beete der Kita Spatzennest werden von den Kindern gegossen und gepflegt.
Die Beete der Kita Spatzennest werden von den Kindern gegossen und gepflegt. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Apfelbaum, Dinowald und Matschstrecke: Kindergarten im Erzgebirge feiert Jubiläum
Redakteur
Von Lea-Marie Reinke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

40 Jahre Kita Spatzennest in Zschopau – Grund zum Feiern und zum Nachdenken. Während Kinder tanzen, lachen und entdecken, blickt das Team mit Sorge auf sinkende Kinderzahlen.

Zwischen Apfelbaum und Matschstrecke, neben Gewächshaus und Dinowald: Wer den Naturgarten der Kindertagesstätte Spatzennest in Zschopau betritt, sieht sofort, wie hier Kinderträume wachsen. Gurken, Paprika und Erdbeeren werden von kleinen Händen gegossen, der Hausmeister erklärt geduldig, wie Pflanzen gedeihen. Auf der Bewegungsbaustelle...
