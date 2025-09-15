Aus dem Jugendclub ins Rathaus: So geht Börnichens neuer Bürgermeister die Zukunft an

Zschopau
Für Martin Trinks hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen, denn der 38-Jährige leitet nun die Geschicke seines Heimatorts. Dabei will er auf Erfahrungen bauen, die er in anderer Position gesammelt hat.
Die Bürgermeisterkonferenz in Annaberg-Buchholz hat Martin Trinks am Montag erstmals die Möglichkeit geboten, Kontakte mit seinen neuen Kollegen zu knüpfen. Schließlich gehört er als frisch vereidigtes Gemeindeoberhaupt von Börnichen nun selbst zu dieser Zunft, mit der er einiges bewegen will. Ein guter Draht zwischen den Kommunen kann sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.