Regionale Nachrichten und News
  • Aus dem Jugendclub ins Rathaus: So geht Börnichens neuer Bürgermeister die Zukunft an

Von seinem Vorgänger Frank Lohr hat Martin Trinks (links) in der vergangenen Woche alle wichtigen Schlüssel erhalten.
Bild: Andreas Bauer
Von seinem Vorgänger Frank Lohr hat Martin Trinks (links) in der vergangenen Woche alle wichtigen Schlüssel erhalten.
Von seinem Vorgänger Frank Lohr hat Martin Trinks (links) in der vergangenen Woche alle wichtigen Schlüssel erhalten. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Aus dem Jugendclub ins Rathaus: So geht Börnichens neuer Bürgermeister die Zukunft an
Von Andreas Bauer
Für Martin Trinks hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen, denn der 38-Jährige leitet nun die Geschicke seines Heimatorts. Dabei will er auf Erfahrungen bauen, die er in anderer Position gesammelt hat.

Die Bürgermeisterkonferenz in Annaberg-Buchholz hat Martin Trinks am Montag erstmals die Möglichkeit geboten, Kontakte mit seinen neuen Kollegen zu knüpfen. Schließlich gehört er als frisch vereidigtes Gemeindeoberhaupt von Börnichen nun selbst zu dieser Zunft, mit der er einiges bewegen will. Ein guter Draht zwischen den Kommunen kann sich...
