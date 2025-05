Badespaß fällt ins Wasser: Freibäder im Erzgebirge verschieben Saisonstart

Die Freibäder Gornau und Krumhermersdorf wollten am Wochenende öffnen – doch das Wetter spielt nicht mit. Was jetzt geplant ist.

Dieses Wochenende wollten die Freibäder in Gornau und Krumhermersdorf in die neue Saison starten. Doch daraus wird vorerst nichts. Wie die Stadt Zschopau mitteilt, muss der Start in die Badesaison kurzfristig verschoben werden. Der Grund: zu kühle Temperaturen und angekündigte Regenfälle. Ein regulärer Badebetrieb sei unter diesen Bedingungen...