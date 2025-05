Badespaß im Erzgebirge: Freibäder starten in die neue Saison

Der Sommer kann kommen: Die Vorbereitungen in den Bädern der Region laufen auf Hochtouren. Die erste Einrichtung will am 16. Mai öffnen. Was Gäste jetzt wissen müssen.

Die neue Freibadsaison steht vor der Tür. Damit einher gehen immer auch einige Neuerungen, auf die sich die Badegäste freuen können. In mehreren Anlagen wurden Reparaturen vorgenommen, Becken saniert und Grünflächen auf Vordermann gebracht. Auch bei den Preisen gibt es Anpassungen – mit Tarifen für Familien, Kinder und Vielbesucher.... Die neue Freibadsaison steht vor der Tür. Damit einher gehen immer auch einige Neuerungen, auf die sich die Badegäste freuen können. In mehreren Anlagen wurden Reparaturen vorgenommen, Becken saniert und Grünflächen auf Vordermann gebracht. Auch bei den Preisen gibt es Anpassungen – mit Tarifen für Familien, Kinder und Vielbesucher....