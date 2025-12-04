Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Bärnd und Bärbel: Gesellenstück von jungem Grünhainichener Holzspielzeugmacher bereichert das Weihnachtsgeschäft

Mit einem Schlitten voller Geschenke sorgt der von Karl-Gustav Hobler erschaffene Bärnd auch in der Weihnachtszeit für Freude.
Mit einem Schlitten voller Geschenke sorgt der von Karl-Gustav Hobler erschaffene Bärnd auch in der Weihnachtszeit für Freude. Bild: Andreas Bauer
Nach Schneemann, Engel, Kaninchen und einem kleinen Teufel stellt der Bär die fünfte Figurenserie der Firma dar.
Nach Schneemann, Engel, Kaninchen und einem kleinen Teufel stellt der Bär die fünfte Figurenserie der Firma dar. Bild: Andreas Bauer
Hier schaut sich Dirk Hobler noch einmal das Gesellenstück seines Sohns an.
Hier schaut sich Dirk Hobler noch einmal das Gesellenstück seines Sohns an. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Bärnd und Bärbel: Gesellenstück von jungem Grünhainichener Holzspielzeugmacher bereichert das Weihnachtsgeschäft
Von Andreas Bauer
Nicht nur wegen der Produktion für die Adventszeit hat die Firma Hobler viel zu tun. Auch die Weihnachtsmärkte halten die Familie auf Trab. Zum Angebot gehört dort eine neue Kreation des Juniors.

In Radebeul, wo der Dorfanger in Altkötzschenbroda mit „Lichterglanz & Budenzauber“ zum Leuchten gebracht wird, ist die Firma Hobler am Wochenende ebenso mit einem Stand vertreten wie beim „Manufakturzauber“ auf Schloss Wackerbarth. Dazu werden auch bei der Zwickauer Schlossweihnacht und im eigenen Laden daheim in Grünhainichen die...
