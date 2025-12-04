Bärnd und Bärbel: Gesellenstück von jungem Grünhainichener Holzspielzeugmacher bereichert das Weihnachtsgeschäft

Nicht nur wegen der Produktion für die Adventszeit hat die Firma Hobler viel zu tun. Auch die Weihnachtsmärkte halten die Familie auf Trab. Zum Angebot gehört dort eine neue Kreation des Juniors.

In Radebeul, wo der Dorfanger in Altkötzschenbroda mit „Lichterglanz & Budenzauber" zum Leuchten gebracht wird, ist die Firma Hobler am Wochenende ebenso mit einem Stand vertreten wie beim „Manufakturzauber" auf Schloss Wackerbarth. Dazu werden auch bei der Zwickauer Schlossweihnacht und im eigenen Laden daheim in Grünhainichen die...