Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Zschopau
  • |

  • Ballonflucht aus der DDR: 400 Gäste lauschen im Erzgebirge einer Geschichtsstunde besonderer Art

Zusammen mit den Gelenauer Schülern bot Günter Wetzel, der via Leinwand viele historische Bilder präsentierte, einen informationsreichen Abend.
Zusammen mit den Gelenauer Schülern bot Günter Wetzel, der via Leinwand viele historische Bilder präsentierte, einen informationsreichen Abend. Bild: Andreas Bauer
Zusammen mit den Gelenauer Schülern bot Günter Wetzel, der via Leinwand viele historische Bilder präsentierte, einen informationsreichen Abend.
Zusammen mit den Gelenauer Schülern bot Günter Wetzel, der via Leinwand viele historische Bilder präsentierte, einen informationsreichen Abend. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Ballonflucht aus der DDR: 400 Gäste lauschen im Erzgebirge einer Geschichtsstunde besonderer Art
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Gelenauer Volkshaus hat Günter Wetzel über seine Flucht per Heißluftballon in den Westen erzählt. Obwohl diese bereits verfilmt wurde, erfuhren die Gäste Details, die sie noch nicht kannten.

Puppen in Volkspolizei-Kleidung, FDJ-Fahnen als Kulisse, Ost-Hits im Hintergrund, dazu Bockwurst und Speckfettbemmen zur Stärkung. Sogar einen symbolischen DDR-Grenzstein hatten die Schüler der Freien Schule Erzgebirgsblick aufgetrieben, um die 400 Besucher ihrer Veranstaltung in eben jene Zeit zu entführen. Vor allem aber zog im ausverkauften...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.10.2025
4 min.
Gelenauer Strumpfmuseum wird für ein Wochenende zur „Flaniermeile“
Geben am Wochenende Einblick in Strumpfmode aus vergangener Zeit: Shira, Elli, Elena, Simona (v. l.) und Greta (vorn) vom Modespektakel Vetos Civitas.
Um die Strumpfwirker in den Fokus zu rücken, gibt es am Tag des Handwerks eine besondere Aktion. Neben historischer Technik sind dabei auch Mädchen und junge Frauen in historischen Gewändern zu sehen.
Andreas Bauer
18.10.2025
5 min.
Ballonflucht aus der DDR: Gelenauer Schüler laden zu einer Zeitreise ein
Ballonbauer Günter Wetzel (links) und Lehrer Hendrik Seibt haben sich bei der Vorbereitung des Vortrags mehrfach getroffen.
Im Unterricht wurde die Flucht per Heißluftballon bereits intensiv behandelt. Weil das Thema so interessant war, wird daraus nun ein öffentlicher Vortrag – mit einem der Protagonisten von damals.
Andreas Bauer
11.11.2025
4 min.
Tschüss, du treuer W 50: Geliehenes DDR-Feuerwehr-Vehikel aus dem Erzgebirge geht in Rente
Der W 50 von Jürgen Findeklee war als Leihgabe für die Freiwillige Feuerwehr in Burkhardtsdorf seit 2007 im Einsatz.
Der Besitzer des DDR-Tanklöschfahrzeuges hatte seiner Gemeinde sein Vehikel viele Jahre ausgeliehen - nun nimmt er es zurück. Warum? Und gibt es eine Freundschaft zwischen Mensch und Maschine?
Jan Oechsner
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
3 min.
Neuer Plauener Eventkoch zieht in ehemalige Schlosserei-Werkhalle
Eventkoch Thomas Krause bringt die Werbung für sein Unternehmen an der Halle einer ehemaligen Schlosserei an der Poeppingstraße an.
Schon im Vorjahr wollte Gastronom und TV-Koch Thomas Krause im Stadtteil Chrieschwitz investieren. Doch die ursprünglichen Pläne scheiterten. Jetzt gibt es eine Alternativlösung.
Swen Uhlig
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
Mehr Artikel