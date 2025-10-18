Ballonflucht aus der DDR: Gelenauer Schüler laden zu einer Zeitreise ein

Zschopau
Im Unterricht wurde die Flucht per Heißluftballon bereits intensiv behandelt. Weil das Thema so interessant war, wird daraus nun ein öffentlicher Vortrag – mit einem der Protagonisten von damals.
Obwohl er damals erst neun Jahre alt war, kann sich Hendrik Seibt an jene waghalsige Aktion im September 1979 noch ziemlich gut erinnern. „Ich habe davon gehört, das waren Helden für mich“, sagt der Gelenauer Lehrer über die Flucht aus der DDR, die damals zwei Familien aus Thüringen gelang. Der Erzgebirger sei daraufhin selbst etwas...
