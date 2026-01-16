Bauen in Zschopau: Warum die Stadt trotz freier Grundstücke neues Bauland plant

Die Nachfrage nach Baugrundstücken war zuletzt verhalten – besonders im Wohngebiet Am Gräbel. Dennoch prüft die Stadt Zschopau neue Flächen. Möglich macht das ein „Bau-Turbo“ des Bundes, der schnellere Genehmigungen erlaubt.

Wer in Zschopau ein Baugrundstück sucht, merkt schnell: Die Auswahl ist überschaubar – und längst nicht jedes ausgewiesene Areal findet auch Käufer.