Bikerhotel im Erzgebirge: Eröffnung verzögert sich erneut

Die Fertigstellung des neuen Bikerhotels in der Motorradstadt Zschopau verzögert sich weiter. Investor Toralf Zinner erklärt den aktuellen Stand der Bauarbeiten und wie das Projekt einen neuen Impuls bekommen soll.

Von außen sieht das neue Bikerhotel in Zschopau fast fertig aus: neues Dach, frischer Putz, moderne Fenster – alles wirkt bereit für die Eröffnung. Doch auf der Baustelle herrscht seit Wochen Stille, wie bei einem Marathonläufer, dem auf den letzten Metern die Puste ausgegangen ist.