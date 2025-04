Bis Mitternacht schmökern im Schloss Wildeck

Zschopau beteiligt sich an der Nacht der Bibliotheken am 4. April. Von 12 Uhr bis Mitternacht kann die Bibliothek im Schloss entdeckt werden.

Unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken.“ findet am 4. April deutschlandweit eine Nacht der Bibliotheken statt - so auch zum ersten Mal in Zschopau. Von 12 Uhr bis Mitternacht kann die Bibliothek im Schloss Wildeck entdeckt werden. Geboten wird an diesem Tag auch ein Zusatzprogramm: in der Zeit von 14 bis 16 Uhr eine Foto-Schnitzeljagd, von...