Bläserquartett rettet Gornauer Kindern die Bescherung

Zschopau
Beinahe hätte der Mann in der roten Kutte verschlafen. Doch zum Glück wurde zum Auftakt des Weihnachtsmarktes musikalische Unterhaltung geboten.
Was die Kinder der Gornauer Kita Kunterbunt mit ihren gesungenen Liedern noch nicht geschafft hatten, bekam das Bläserquartett zum Glück hin. „Ihr hättet gern noch etwas lauter spielen können“, sagte der aus dem Rathaus noch etwas verschlafen drein schauende Weihnachtsmann, ehe er beim Pyramidenanschieben doch noch für die sehnsüchtig...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.