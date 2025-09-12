Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Das frühere Rathaus im Grünhainichener Ortsteil Borstendorf. Bild: Andreas Bauer
Das frühere Rathaus im Grünhainichener Ortsteil Borstendorf. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Borstendorfer Rathausensemble erzielt überraschenden Auktionspreis
Redakteur
Von Mike Baldauf
Der Komplex im Grünhainichener Ortsteil Borstendorf sorgte bei einer Auktion in Dresden für eine Überraschung. Auch in Zschopau wechselte ein bekanntes Gebäude den Besitzer.

Das baufällige, aber geschichtsträchtige Rathausensemble in Borstendorf hat bei einer Immobilienauktion in Dresden einen neuen Eigentümer gefunden – und zwar zu einem Preis, der die Erwartungen deutlich übertroffen hat. Statt der angesetzten 55.000 Euro wechselte das Gebäudeensemble für 111.000 Euro den Besitzer.
