Tausende Haushalte und Unternehmen haben immer noch keinen Glasfaseranschluss.
Tausende Haushalte und Unternehmen haben immer noch keinen Glasfaseranschluss.
Zschopau
Breitbandausbau im Erzgebirge – Turbo aktiviert?
Von Katrin Kablau
Im mittleren Erzgebirge und im Raum Annaberg stand beim Breitbandprojekt des Landkreises bislang jemand auf der Leitung – nun wurden die Vergabe freigegeben. Bis zum Baubeginn dauert es aber noch.

Blau, Gelb, Grün, Rot und Türkis. Fünf Farben helfen, um sich bei den Projekten zum Breitbandausbau im Erzgebirgskreis einen Überblick zu verschaffen. Ist nötig: Denn die Karte mit den Geodaten fürs Erzgebirge gleicht einem bunten Flickenteppich: Im nächsten Jahr sollen laut Envia Tel rund 29.000 Haushalte und Firmen in 21 Kommunen Zugang...
