Bürger der „Hopfenrepublik Zschopau“ setzen auf fruchtigen Charakter

Erstmals wurde in der Motorradstadt parallel zum Schloss- und Schützenfest auch ein Bierfest gefeiert. Bei sommerlichem Wetter kam dort eine ganz bestimmte Art besonders gut an.

Einen besseren Termin für ihr „Klassentreffen" hätten Karl Weber und seine sieben ehemaligen Mitschüler vom Zschopauer Gymnasium kaum wählen können. Unweit ihrer einstigen Schule genossen sie am Samstag nicht nur das Schloss- und Schützenfest, sondern zugleich auch noch das 1. Bierfest in der Motorradstadt. „Es wurde zu einer Art...