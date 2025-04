Bürgermeisterwahl: Erster AfD-Bürgermeister im Erzgebirge? Jetzt steht das Ergebnis fest

In Grünhainichen, Borstendorf und Waldkirchen haben an diesem Sonntag 2619 Frauen und Männer ihren Bürgermeister gewählt. Zwar war die Wahlbeteiligung relativ gering, aber es gibt ein klares Ergebnis.

In Grünhainichen ist an diesem Sonntag der Bürgermeister gewählt worden. In den drei Wahlbüros in den Ortsteilen Grünhainichen, Borstendorf und Waldkirchen sei alles glattgelaufen, es habe keine Zwischenfälle gegeben. So lautete die Einschätzung von Hauptamtsleiter Klemens Helwig auf Anfrage der „Freien Presse“ am Sonntagabend.