Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei MSC-Chef Michael Keil steht vor dem Enduro-WM-Finale in Zschopau das Telefon nicht mehr still.
Bei MSC-Chef Michael Keil steht vor dem Enduro-WM-Finale in Zschopau das Telefon nicht mehr still. Bild: Thomas Fritzsch
Bei MSC-Chef Michael Keil steht vor dem Enduro-WM-Finale in Zschopau das Telefon nicht mehr still.
Bei MSC-Chef Michael Keil steht vor dem Enduro-WM-Finale in Zschopau das Telefon nicht mehr still. Bild: Thomas Fritzsch
Zschopau
Bürgersaal wird zum Herz der Enduro-WM in Zschopau
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Finale der Enduro-WM in Zschopau laufen in dieser Woche alle Fäden im neuen Zschopauer Kulturhaus zusammen – von der Rennleitung bis zur Pressearbeit. Welche Bedingungen Organisations-, Technikteams und Fahrer erwarten.

Wo sonst Zuschauer applaudieren, klappern bald Tastaturen und surren Laptops: Beim Finale der Enduro-Weltmeisterschaft wird der Saal des neuen Kulturzentrums am Anlagenpark in Zschopau zur Medienzentrale. Eine Trennwand teilt den hinteren Bereich ab, in dem der MSC „Rund um Zschopau“ sein Hauptquartier eingerichtet hat – eine Premiere.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:30 Uhr
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
18:00 Uhr
4 min.
Enduro-WM-Finale in Zschopau: Alles, was Zuschauer wissen müssen
Auf der etwa 65 Kilometer langen Runde um Zschopau müssen die Fahrer vier Sonderprüfungen ablegen.
Von Freitag bis Sonntag treffen sich die besten Enduro-Fahrer der Welt zum WM-Finale in der Motorradstadt. Wer die Rennen verfolgen möchte, erfährt hier, wie Anreise, Parkmöglichkeiten, Sonderprüfungen und Rahmenprogramm organisiert sind.
Mike Baldauf
26.08.2025
4 min.
Diese Neuerungen bringt das Finale der Enduro-Weltmeisterschaft in Zschopau mit sich
Jens Horn (links) und Michael Keil vor dem neuen Zschopauer Bürgersaal, der beim Finale der Enduro-WM im Oktober eine zentrale Rolle spielen wird.
Obwohl die traditionsreiche Geländefahrt erst Mitte Oktober ansteht, laufen die Vorbereitungen schon jetzt auf Hochtouren. Kein Wunder, wird doch in logistischer Hinsicht viel verändert.
Andreas Bauer
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
Mehr Artikel