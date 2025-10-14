Bürgersaal wird zum Herz der Enduro-WM in Zschopau

Beim Finale der Enduro-WM in Zschopau laufen in dieser Woche alle Fäden im neuen Zschopauer Kulturhaus zusammen – von der Rennleitung bis zur Pressearbeit. Welche Bedingungen Organisations-, Technikteams und Fahrer erwarten.

Wo sonst Zuschauer applaudieren, klappern bald Tastaturen und surren Laptops: Beim Finale der Enduro-Weltmeisterschaft wird der Saal des neuen Kulturzentrums am Anlagenpark in Zschopau zur Medienzentrale. Eine Trennwand teilt den hinteren Bereich ab, in dem der MSC „Rund um Zschopau" sein Hauptquartier eingerichtet hat – eine Premiere.