Chor aus Manchester zu Gast im Erzgebirge

Die Musiker einer bekannten englischen Universitätsstadt werden am Montagabend in Grünhainichen zu erleben sein. Der Auftritt kommt dank eines Kooperationsprojektes zustande.

Seit Mittwoch ist der University of Manchester Chamber Choir zu Gast in Chemnitz. Während seines Besuchs wird der Kammerchor der Universität jener englischen Metropole, die bereits 1983 mit dem damaligen Karl-Marx-Stadt eine Städtepartnerschaft einging, bis zum 3. September mehrere Konzerte geben. Eines davon führt die Musiker in die...