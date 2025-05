Dank Urban-Art-Projekt: Zschopauer Schüler werden zu Graffiti-Künstlern

Unter dem Dach der Kulturhauptstadt Chemnitz beschäftigt sich auch die junge Generation umliegender Orte mit moderner Kunst. An einer Zschopauer Schule ging es dabei um die Gestaltung von Wänden.

In einer Stadt sollte es Wände geben, mit deren Gestaltung keine Malerfirmen beauftragt wurden. Dieser Ansicht ist Benjamin Butter. Und genau deshalb beteiligt sich der bildende Künstler aus Dresden auch an einem Projekt der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz, das ihn in den eher ländlichen Raum verschlägt. „Urban Art“ heißt die...