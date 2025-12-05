Das Wetter im Erzgebirge: Nebelmonat macht seinem Namen keine Ehre

Der November überraschte im mittleren Erzgebirge mit Sonnenschein und milden Temperaturen. Der Martinisommer brachte am 14. fast 20 Grad. Doch dann kam die Kälte zurück.

Der elfte Monat des Jahres wird auch als Nebelmonat bezeichnet, oft trüb und regnerisch, teils schon frühwinterlich. Davon kann dieses Jahr nur teilweise die Rede sein, denn häufig schien die Sonne, und der Niederschlag lag weit unter dem Durchschnitt.