Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der November begann sehr mild.
Der November begann sehr mild. Bild: Tilo Steiner/Quelle: Jens Weißbach
Der November begann sehr mild.
Der November begann sehr mild. Bild: Tilo Steiner/Quelle: Jens Weißbach
Zschopau
Das Wetter im Erzgebirge: Nebelmonat macht seinem Namen keine Ehre
Von Jens Weißbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der November überraschte im mittleren Erzgebirge mit Sonnenschein und milden Temperaturen. Der Martinisommer brachte am 14. fast 20 Grad. Doch dann kam die Kälte zurück.

Der elfte Monat des Jahres wird auch als Nebelmonat bezeichnet, oft trüb und regnerisch, teils schon frühwinterlich. Davon kann dieses Jahr nur teilweise die Rede sein, denn häufig schien die Sonne, und der Niederschlag lag weit unter dem Durchschnitt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:12 Uhr
1 min.
Sieben Unionsabgeordnete stimmen gegen Rentengesetz
Drei Optionen hatten die Bundestagsabgeordneten bei ihrer Entscheidung über das Rentengesetz: Ja - Nein - Enthaltung.
Sieben der 208 Unionsabgeordneten haben im Bundestag gegen das umstrittene Rentengesetz gestimmt. Zwei weitere enthielten sich, ein Abgeordneter gab seine Stimme nicht ab. Das geht aus den vom...
21.11.2025
4 min.
Achtung Glätte – Neuer Schnee ab Sonntag
Weiteren Schnee sagt der Deutsche Wetterdienst frühestens am Sonntag vorher.
Wegen Glatteis-Gefahr sollten Autofahrer vor allem im Süden vorsichtig sein. Nachts wird es am Wochenende empfindlich kalt. Wie Meteorologen die tiefen Temperaturen erklären.
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
14:16 Uhr
2 min.
Reus begleitet BVB-Spiel als Experte bei DAZN
Marco Reus ist in Dortmund als Co-Experte bei DAZN im Einsatz. (Archivbild)
Marco Reus kehrt als Experte bei DAZN an den BVB-Rasen zurück. Wie der Streamingdienst sein Engagement am Spielfeldrand plant.
14.10.2025
3 min.
Rekordspäter Hitzetag und erste Fröste: So wechselhaft war der September 2025 im Erzgebirge
Mit 97,3 Litern pro Quadratmeter fielen rund 22 Prozent mehr Regen als üblich.
Nach vielen zu trockenen Monaten brachte der September 2025 wieder mehr Niederschlag. Zwischen sommerlicher Hitze und herbstlicher Kühle zeigte sich das Erzgebirgswetter in seiner ganzen Bandbreite.
Jens Weißbach
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel