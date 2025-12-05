Diesen Weihnachtsbrauch würden französische Schüler aus dem Erzgebirge gern mit in die Heimat nehmen

Leuchtende Weihnachtsbäume kennen die Jugendlichen aus der Bretagne, die zu Gast in Zschopau waren, bereits. Andere Objekte, die die Dunkelheit erhellen, brachten sie allerdings zum Staunen.

Sogar Petrus hatte es gut gemeint mit den 32 französischen Schülern, die für knapp eine Woche zu Gast am Zschopauer Gymnasium waren. „Bei ihnen in der Bretagne kennt man keine Winterreifen“, sagt Französisch-Lehrerin Maria Kaden. Schnee gebe es dort höchstens aller sieben Jahre. Und wenn, dann fällt auch schnell mal der ganze Unterricht...