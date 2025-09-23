Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Solarzellen auf einem Wohngebäude (Symbolbild). Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Solarzellen auf einem Wohngebäude (Symbolbild). Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Zschopau
Eigenverbrauch im Fokus: Solarabend im Erzgebirge
Redakteur
Von Mike Baldauf
Das neue Solarstromspitzengesetz bringt Veränderungen für Photovoltaikanlagen. Gunther Kreusel lädt in Krumhermersdorf zu einer Diskussion über Eigenverbrauch und flexible Tarife ein.

Wie wirkt sich das neue Solarstromspitzengesetz auf bestehende und künftige Photovoltaikanlagen aus? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines Solarabends am Donnerstag, 18 Uhr in der Gaststätte Bauernstube in Krumhermersdorf. Organisator Gunther Kreusel, der als Solarstrompionier im Erzgebirge gilt, will mit Interessierten über die...
