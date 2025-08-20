Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Endlich Neustart: Familie im Erzgebirge beginnt fast zwei Jahre nach Brand mit Wiederaufbau

Jetzt beginnt der Wiederaufbau: Gerd Protze in seinem abgebrannten Bauernhaus in Drebach.
Jetzt beginnt der Wiederaufbau: Gerd Protze in seinem abgebrannten Bauernhaus in Drebach. Bild: Mike Baldauf
Endlich Neustart: Familie im Erzgebirge beginnt fast zwei Jahre nach Brand mit Wiederaufbau
Von Mike Baldauf
Ein Feuer zerstörte im Oktober 2023 das Zuhause von Yvonne und Gerd Protze in Drebach. Seitdem lebt die Familie zwischen Hoffen und Warten – unterstützt von vielen Helfern. Nun haben endlich die Bauarbeiten begonnen.

Wenn Gerd Protze nach Feierabend zu den Resten seines Bauernhauses in Drebach geht, hat er endlich ein gutes Gefühl. Nach dem verheerenden Brand im Oktober 2023 hatte er auf einen raschen Wiederaufbau gehofft. Doch statt Handwerker haben fast zwei Jahre lang nur Wind und Wetter an dem Gebäude gearbeitet und die Bausubstanz weiter verschlechtert.
