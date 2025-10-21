Enduro-Spektakel „Rund um Zschopau“: Ausrichter wünscht sich Neuauflage, Entscheidung soll erst später fallen

Zschopau
24.000 Fans haben bei „Rund um Zschopau“ ein Enduro-Spektakel erlebt, gerade die Sonderprüfungen sorgten für Gänsehautmomente. Nun stellt sich die Frage: Wie geht es weiter?
Das diesjährige Enduro-Spektakel „Rund um Zschopau“ ist Geschichte. Was bleibt? Viele Eindrücke, außergewöhnliche Bilder und vor allem der Wunsch nach einer Neuauflage. Diesen teilt auch Michael Keil, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins „MSC Rund um Zschopau“. Er sagt: „Die Entscheidung fällt jedoch erst später.“
