Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Zschopau
  • |

  • „Enduro-Sport ist Balsam für die Seele“: Die Menschen hinter dem legendären Motorradwettbewerb „Rund um Zschopau“

Am Donnerstagabend fuhren die Fahrer für die Fans einmal durch die Stadt – zur Autogrammstunde.
Am Donnerstagabend fuhren die Fahrer für die Fans einmal durch die Stadt – zur Autogrammstunde. Bild: Thomas Fritzsch
Am Donnerstagabend fuhren die Fahrer für die Fans einmal durch die Stadt – zur Autogrammstunde.
Am Donnerstagabend fuhren die Fahrer für die Fans einmal durch die Stadt – zur Autogrammstunde. Bild: Thomas Fritzsch
Zschopau
„Enduro-Sport ist Balsam für die Seele“: Die Menschen hinter dem legendären Motorradwettbewerb „Rund um Zschopau“
Redakteur
Von Caspar Leder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Motorrad-Hauptstadt des Erzgebirges wurde vor 70 Jahren erstmals ein Wettbewerb ausgetragen, der heute Kult ist und Tausende auf die Beine bringt. Ein Besuch bei den Machern.

Im Steinbruch von Familie Weißbach weisen zwei Absperrbänder den Weg über Stock und Stein. Hier in Witzschdorf, einem Ortsteil von Gornau, geht es plötzlich steil nach oben und dann ebenso steil wieder hinunter. Und das beides auf einer Piste, die aus einem losen Gemisch aus Erde und Steinen besteht. Was aussieht, als könnte man kaum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
2 min.
Umfrage: Mehrheit hält Bürgergeldreform für gerechter
Gerechter und gut – so finden viele Menschen einer Umfrage zufolge die neue Grundsicherung. (Symbolbild)
Strengere Regeln, härtere Sanktionen: Die neue Grundsicherung sorgt für Diskussionen. Laut einer Umfrage halten viele die Reform für gerechter – bei ihren Erwartungen sieht es aber anders aus.
17.10.2025
4 min.
Enduro-WM-Finale: Das sind die ersten Bilder von „Rund um Zschopau“
 18 Bilder
Nach 40 Jahren haben sich Enduro-Legende Harald Strum und Derrick Edmondson (l.) aus Großbritannien am Freitag im Deutschen Enduro-Museum in Zschopau wiedergetroffen. Im Hintergrund ein Foto vom finalen Motocross-Kurs zu den Six Days 1985 in Spanien, bei dem sich die einstigen Rivalen gegenüberstanden.
Die Motorradstadt im Erzgebirge wird zur Bühne der Enduro-Weltmeisterschaft. Noch bevor die Geländefahrer an den Start gehen, zeigt unsere Galerie die Highlights zum Auftakt von „Rund um Zschopau“.
Mike Baldauf
16.10.2025
4 min.
70 Jahre „Rund um Zschopau“: Wie die IFA-ES 250 Motorradgeschichte schrieb
Harald Linke (Nummer 52) war 1955 bei „Rund um Zschopau“ auf der neuen IFA-ES 250 unterwegs.
Vor genau 70 Jahren startete in Zschopau die erste Geländefahrt „Rund um Zschopau“. Ein Prototyp aus dem Motorradwerk sorgte damals für Aufsehen. Zeitzeugen wie Woldemar Lange erinnern sich an waghalsige Fahrten und eine Maschine, die die Szene begeisterte.
Thomas Fritzsch
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
Mehr Artikel