Enduro-WM-Finale im Erzgebirge: Das sind die Bilder zu „Rund um Zschopau“

Die Motorradstadt Zschopau ist an diesem Wochenende Schauplatz für das Finale der Enduro-Weltmeisterschaft gewesen. Bis zu 170 Starter gingen nach dem Prolog am Freitagabend am Samstag und Sonntag auf eine etwa 65 Kilometer lange Runde um Zschopau - mit Sonderprüfungen in Weißbach, Venusberg, Witzschdorf und Krumhermersdorf. Die „Freie Presse“ liefert die Bilder zum Spektakel.