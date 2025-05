Erfolgreicher Schlag gegen Schleuserkriminalität: Auch zwei Objekte im Erzgebirgskreis durchsucht

Wohnungen und Geschäftsräume der Beschuldigten und Geschleusten wurden in neun Bundesländern durchsucht. Auch in Börnichen und Drebach waren Polizeibeamte im Einsatz. So ist die Schleuserbande vorgegangen.

Im Zuge eines großangelegten Polizeieinsatzes gegen eine mutmaßliche Schleuserbande aus Schleswig-Holstein hat die Bundespolizei am Dienstagmorgen auch zwei Objekte im Erzgebirgskreis durchsucht. Die Maßnahmen fanden im Drebacher Ortsteil Im Grund sowie in Börnichen bei Grünhainichen statt. Am Nachmittag sprachen Bundespolizei und...