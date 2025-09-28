Erste Show im neuen Bürgersaal: Zschopauer Cityballett beeindruckt mit Zeitreise

Zschopau
Im ausverkauften Bürgersaal in Zschopau haben 450 Zuschauer gut zwei Stunden lang gestaunt. Mit Utopia erlebten sie ein Bühnenexperiment, das für die Motorradstadt neue kulturelle Maßstäbe setzte.
Ein Satz auf der Bühne brachte es auf den Punkt: „Wenn die Stille zu schwer wird, antworten sie mit Tanz.“ Unter dem Namen Utopia wurde der erste große Auftritt regionaler Künstler im frisch eingeweihten Zschopauer Bürgersaal am Samstagabend zu einem einzigartigen Erlebnis, das die 450 Zuschauer ebenso beeindruckte wie die Mitwirkenden...
