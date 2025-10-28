Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Polizisten haben am Montagnachmittag einen 26-Jährigen für einige Stunden in Gewahrsam genommen.
Polizisten haben am Montagnachmittag einen 26-Jährigen für einige Stunden in Gewahrsam genommen. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Zschopau
Erzgebirge: 26-Jähriger nach Belästigung und Beleidigung in Gewahrsam
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Der Mann ist am Montag in Zschopau mehrfach in Erscheinung getreten. Die Polizei musste in diesem Fall mit einer besonderen Maßnahme auf das Verhalten des Mannes reagieren.

Polizisten haben am Montagnachmittag einen 26-Jährigen für einige Stunden in Gewahrsam genommen, nachdem er mehrfach in Zschopau in Erscheinung getreten war. Was war passiert? Zunächst hielt sich der Mann in einem Einkaufsmarkt in der Rudolf-Breitscheid-Straße trotz eines bestehenden Hausverbotes auf und verließ diesen zunächst nicht, obwohl...
