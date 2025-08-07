Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Mann war mit seinem Auto zu schnell in Zschopau unterwegs.
Ein Mann war mit seinem Auto zu schnell in Zschopau unterwegs. Bild: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Zschopau
Erzgebirge: Atemalkoholtest beim Fahrer ergibt 1,9 Promille.
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Für den Mann folgten im Anschluss eine Blutentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheines sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Zschopau.

Mit einer Anzeige endete die Fahrt eines Mannes am 6. August in Zschopau. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, war er an diesem Tag gegen 11.40 Uhr mit seinem BMW mit sichtlich höherer Geschwindigkeit als die erlaubte Schrittgeschwindigkeit im verkehrsberuhigten Bereich der Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs. Deshalb hielten Polizisten das Auto in der Langen Straße an und unterzogen es einer Verkehrskontrolle. Dabei nahmen sie Alkoholgeruch bei dem BMW-Fahrer wahr. Ein bei ihm vorgenommener Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Für den Mann folgten im Anschluss eine Blutentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheines sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, heißt es weiter. (bz)

