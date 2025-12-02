Erzgebirge: Feueralarm am Abend

Ein Feueralarm zog Feuerwehr und Polizei in Zschopau in den Launer Ring. Eine Frau zündelte offenbar in ihrer Wohnung.

Eine 65-jährige Frau hat am Montagabend offenbar in ihrer Wohnung am Launer Ring in Zschopau gezündelt, wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte. Gegen 22.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Durch das Feuer entstand Rauch, der den Rauchmelder auslöste. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort ein. Die Polizei bestätigte den Vorfall am...