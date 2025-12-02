Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gegen 22.30 Uhr wurden am Montagabend Feuerwehr und Polizei alarmiert.
Gegen 22.30 Uhr wurden am Montagabend Feuerwehr und Polizei alarmiert.
Zschopau
Erzgebirge: Feueralarm am Abend
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Feueralarm zog Feuerwehr und Polizei in Zschopau in den Launer Ring. Eine Frau zündelte offenbar in ihrer Wohnung.

Eine 65-jährige Frau hat am Montagabend offenbar in ihrer Wohnung am Launer Ring in Zschopau gezündelt, wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte. Gegen 22.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Durch das Feuer entstand Rauch, der den Rauchmelder auslöste. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort ein. Die Polizei bestätigte den Vorfall am...
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
2 min.
Mittweida: Doppelter Feuerwehreinsatz – 16-Jähriger wird verdächtigt
Die Mittweidaer Feuerwehr musste am Sonntag zweimal ausrücken.
Ein glimmender Papierstapel und ein vergessener Topf: Die Feuerwehr in Mittweida hatte am Sonntag alle Hände voll zu tun. In einem Fall ermittelt nun die Polizei wegen schwerer Brandstiftung.
Steffen Jankowski, Franziska Bernhardt-Muth
23:17 Uhr
2 min.
Haalands 100. Tor: Man City mit Zittersieg nach 5:1-Führung
Erling Haaland leitete mit seinem Jubiläumstor den Auswärtssieg von Manchester City beim FC Fulham ein.
Superstar Erling Haaland sorgt in einem Torspektakel einmal mehr für einen Rekord in der Premier League. Ein ehemaliger Bundesliga-Profi rettet Manchester City am Ende drei Punkte.
23:36 Uhr
5 min.
Putin sprach mit US-Vertretern lange über Ukraine-Krieg
Fünf Stunden dauerte das Gespräch von Kremlchef Putin mit den US-Abgesandten.
Was hat ein langes Gespräch in Moskau über ein Ende des Ukraine-Kriegs gebracht? Von den Ergebnissen soll erst einmal US-Präsident Trump erfahren.
Friedemann Kohler, Ulf Mauder und Andreas Stein, dpa
28.10.2025
2 min.
Erzgebirge: 26-Jähriger nach Belästigung und Beleidigung in Gewahrsam
Polizisten haben am Montagnachmittag einen 26-Jährigen für einige Stunden in Gewahrsam genommen.
Der Mann ist am Montag in Zschopau mehrfach in Erscheinung getreten. Die Polizei musste in diesem Fall mit einer besonderen Maßnahme auf das Verhalten des Mannes reagieren.
Babette Zaumseil
02.12.2025
4 min.
Erzgebirgskreis bis ins Jahr 2109 verschuldet – Bürgermeister sagen, was sich ändern muss
 6 Bilder
Ulf Lange (l.) hatte die zahlreichen Bürgermeister aus dem Erzgebirge für den Besuch in Dresden gewinnen können.
Knapp zwei Dutzend OB und Bürgermeister aus dem Erzgebirge haben dem Landtag einen Besuch abgestattet, weil den Kommunen das Wasser finanziell bis zum Halse steht. Gegenüber „Freie Presse“ reden vier Klartext, wo es brennt.
unseren Redakteuren
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel