Erzgebirge: Kuh-Alarm auf den Gleisen

Die Bundespolizei ist schnell vor Ort. Weder Kühe noch Fahrgäste sind verletzt. Nur der Zug weist Kratzer auf.

Borstendorf.

Zugkollision mit Kuh im Bereich des Haltepunktes Floßmühle - so lautete die Information, die die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn am 5. Juni gegen 7.45 Uhr erhielt. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz begaben sich sofort zum Ereignisort, auch ein Hubschrauber der Bundespolizei, der für einen Grenzüberwachungsflug eingesetzt war, überflog die Strecke, heißt es in einer Mitteilung. Gefunden wurden demnach zwei Kühe im Gleisbereich in der Nähe des Haltepunktes Floßmühle. Am Zug wurden leichte Beschädigungen in Form von Kratzern festgestellt. Die Besitzerin konnte die Kühe sichern, die keine sichtbaren Verletzungen aufwiesen. Der Zug konnte weiterfahren, Fahrgäste wurden nicht verletzt. (bz)