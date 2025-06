Erzgebirge: Motorradfahrerin verletzt sich bei Unfall leicht

Ein unbekannter Pkw war offenbar nicht weit genug rechts gefahren. Die 18-Jährige wich aus und stürzte.

Witzschdorf.

Eine 18-jährige Motorradfahrerin hat sich am Pfingstmontag bei einem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, war eine Gruppe von Motorradfahrern kurz vor 14 Uhr auf der S 228 unterwegs in Richtung Waldkirchen. In einer Kurve in Höhe der Einmündung Waldstraße (Ortslage Witzschdorf) kam der Gruppe ein unbekannter Pkw entgegen, der offenbar nicht weit genug rechts fuhr. Die 18-Jährige lenkte daraufhin ihre Suzuki in Richtung Fahrbahnrand. Dabei geriet sie auf das Bankett. In der Folge stürzte sie und rutschte gegen die Leitplanke. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf schätzungsweise rund 1000 Euro, heißt es in dem Polizeibericht von Dienstag abschließend. (bz)