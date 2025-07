Erzgebirge: Radfahrer gerät mit 2,38 Promille in Polizeikontrolle

Der 45-Jährige war der Polizei in Zschopau aufgefallen, weil er auf dem Fußweg fuhr. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr.

Offenbar nicht nur ein oder zwei „Radler“ hatte ein Radfahrer getrunken, der am Mittwochabend in Zschopau von einer Polizeistreife angehalten wurde. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag in einer Pressemeldung mitteilte, wurde der Radfahrer kurz nach 21 Uhr im Bereich Waldkirchener Straße/Rudolf-Breitscheid-Straße auf dem Gehweg...