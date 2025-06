Erzgebirge: Simson-Fahrer verletzt bei Fluchtversuch Polizistin

Am Samstagabend wollte sich ein 15-Jähriger einer Polizeikontrolle entziehen. Das endet folgenreich.

Ein Unfall und eine verletzte Polizistin: Das ist die Bilanz einer Verkehrskontrolle am Samstagabend in Gornau. Ausgangspunkt war laut Einsatzbericht eine Simson S 51, die gegen 22.30 Uhr auf der Eisenstraße aus Richtung Chemnitzer Straße in Richtung B 174 fuhr. Eine Polizeistreife war in entgegengesetzter Richtung unterwegs und wollte den...