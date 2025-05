Erzgebirge: Unbekannte sprühen Hakenkreuz an Schule

Passiert ist die Tat in Zschopau. Es wurde Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gestellt.

Zschopau.

Unbekannte haben zwischen Sonntag, 4. Mai, und Montag, 5. Mai, die Fassade der Martin-Andersen-Nexö-Schule in Zschopau mit schwarzer Farbe besprüht. Die Täter sprühten nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz unter anderem ein Hakenkreuz an das Gebäude in der Straße An den Anlagen. Das Hakenkreuz hat eine Fläche von etwa 1 mal 0,5 Meter. Es wurde eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gestellt. Die Höhe des bei der Tat entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Die Tat selbst ereignete sich zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 6 Uhr, ist der Pressemitteilung der Polizeidirektion weiter zu entnehmen. (bz)