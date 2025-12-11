Erzgebirge: Unfall an Auffahrt zur Autobahn 72

Auf der B 169 kollidierte ein Mitsubishi an der Autobahnauffahrt Stollberg-West mit einem Suzuki. Die Polizei schildert den Unfallhergang.

Zwei Autofahrer sind am Mittwochmittag auf der Bundesstraße 169 bei Stollberg in einen Unfall verwickelt worden. Das teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit. Laut Polizeibericht fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Mitsubishi gegen 12.40 Uhr aus Neuwürschnitz in Richtung Stollberg. An der Anschlussstelle Stollberg-West bog er nach links auf die...